Британские ВМС сообщили об обстреле танкера в Ормузском проливе
В Ормузском проливе у берегов Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) танкер подвергся удару снарядами неизвестного происхождения. Об этом сообщил Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO) в соцсети X.
Согласно полученной информации, инцидент произошел в 78 морских милях (125,9 км) к северу от города Фуджейра (ОАЭ). По предварительным данным, экипаж судна не пострадал, все члены команды находятся в безопасности. Воздействия на окружающую среду из-за атаки не выявлено, добавили в центре.
Ормузский пролив является ключевым маршрутом для транспортировки энергоресурсов из стран Персидского залива. После начала военной операции США в Иране судоходство здесь практически прекратилось, что привело к дестабилизации мировых цен на нефть.
