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Иран ответил на требование США отказаться от ядерной программы

Пезешкиан: для Ирана неприемлемы требования США по отказу от ядерной программы
Фото: istockphoto/Gerasimov174

Фото: istockphoto/Gerasimov174

Для иранской стороны неприемлемо требование США отказаться от ядерной программы, заявил на правительственном собрании президент исламской республики Масуд Пезешкиан. Политик подчеркнул, что его страна не стремится создать ядерное оружие.
«Но неприемлемо никоим образом требование, чтобы мы отказались от исследований в рамках нашей мирной ядерной программы, после чего они бы (США — прим. ред.) с нами начали вести переговоры», — сказал Пезешкиан.

По его словам, республике нужны технологии в сфере мирного атома, чтобы развивать промышленность, сельское хозяйство, здравоохранение и сохранить окружающую среду.

Сегодня состоялся четвертый раунд переговоров между Тегераном и Вашингтоном. Диалог продолжился спустя месяц после начала обсуждений по ядерной программе Ирана и состоялся после двухнедельного перерыва. Это была самая долгая пауза.

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Ветеран ВОВ рассмешил Путина одной фразой
Ветеран ВОВ Жучков рассмешил Путина фразой: здоровья много не бывает
11 мая 2025, 17:45

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Ветеран Великой Отечественной войны Иван Жучков рассказал «России 1», как ему удалось рассмешить главу государства Владимира Путина. По словам Жучкова, он пообщался с президентом после парада на Красной площади 9 Мая. Мужчина имеет звание полковника.
«(Путин. — Прим. ред.) спрашивал, как дела и здоровье. А я говорю: здоровья, как и денег, много не бывает. Он засмеялся», — пояснил ветеран.
В минувшую пятницу, 9 мая, страна встретила 80-летний юбилей Победы над немецко-фашистскими захватчиками. Владимир Путин пожал руки ветеранам. Он отметил, что Россия склоняет головы перед погибшими в праведном бою. Великая Отечественная война унесла жизни 27 миллионов советских граждан. Нацисты безоговорочно капитулировали в 1945 году.

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#владимир путин
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Путин не сдержал эмоций при просмотре фильма о Брестской крепости
Путин не сдержал эмоций при просмотре фильма «В списках не значился»
11 мая 2025, 15:02

Владимир Путин (Фото: РИА Новости/Дмитрий Коробейников)

Глава государства Владимир Путин не сдержал эмоций при просмотре фрагментов нового фильма о Великой Отечественной войне «В списках не значился», посвященного защитникам Брестской крепости. Кадры, на которых Путин с трудом сдерживается, опубликовал тележурналист Павел Зарубин.
Трейлер кинокартины показали президенту в рамках марафона «Знание. Первые», 30 апреля.

Российский лидер в свою очередь пообещал посмотреть киноленту целиком. В ней снимаются: Владимир Машков, Павел Чернышев, Владислав Миллер, Алена Морилова, Яна Сексте и другие звезды отечественного кинематографа. В настоящее время трейлер доступен на популярных тематических интернет-площадках.

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#мир
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#владимир путин
#великая отечественная война
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#9 мая
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США возобновили поставки риса в Россию, пишут СМИ
РИА Новости: США в феврале и марте поставили в РФ дикий рис на 450 тыс. долларов
11 мая 2025, 12:11

Фото: istockphoto/Nopparat Promtha

Поставки дикого риса в Россию возобновили США. Как пишет РИА Новости со ссылкой на данные американской статслужбы, в феврале российские фирмы приобрели рис на 154,7 тысячи долларов, а в марте — на 294,2 тысячи. Обозреватели подчеркнули, что это рекорд с 2015 года. Тогда закупки составили 431,7 тысячи.
Рисовые поставки из США прекратились к марту 2022 года. Разовые отгрузки при этом были в мае 2024-го. Обычный рис Россия не покупает у Америки с апреля 2022 года.

Всего США в марте отправили за границу дикого риса на два миллиона долларов. Россия была его главным покупателем. В пятерку вошли Мексика — 173 тысячи, Канада — 279 тысяч, Великобритания — 287 тысяч и Бельгия — 289 тысяч.

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#поставки
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«Пытаются разговаривать в хамской манере»: Путин обвинил ряд стран в неуважении к России
Путин: ряд стран пытается в хамской манере разговаривать с РФ языком ультиматумов
11 мая 2025, 07:06

Владимир Путин (Фото: кадр видео с www.kremlin.ru)

Владимир Путин заявил, что некоторые страны продолжают использовать язык ультиматумов в диалоге с Россией. Такое отношение продолжается даже период празднования 80-летия Победы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на выступление президента перед журналистами в ночь с 10 на 11 мая.
«Пытаются до сих пор, мы это видим прямо в эти дни, разговаривать с нами, по сути, в хамской манере и с помощью ультиматумов», — отметил Путин.
Не секрет, что РФ сталкивается с попытками давления даже во время памятных событий, призванных объединять народы.

Так, например, 10 мая сообщалось, что неизвестные вандалы повредили венки, возложенные представителями России и Белоруссии к мемориалу около бывшего концлагеря Дахау в Германии, срезав ленты с национальной символикой.

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Президент РФ отметил, что Россия чтит всех, кто внес вклад в победу над нацизмом
Путин: РФ чтит всех, кто внес свой вклад в общую победу над нацизмом
11 мая 2025, 02:26

Фото: istockphoto/Ekaterina Dorozhkina

Владимир Путин поблагодарил зарубежных партнёров за участие в московских мероприятиях, посвящённых юбилею Победы над нацизмом. Выступая перед журналистами после серии международных переговоров в Кремле, президент России подчеркнул, что страна чтит всех, кто внёс вклад в общую победу. Об этом сообщает РИА Новости.
«Мы чтим всех, кто внес свой вклад в общую победу над нацизмом. А это и наши союзники по антигитлеровской коалиции, и воины Китая, и участники антифашистского сопротивления в Европе, бойцы народно-освободительных движений в Африке, в Азиатско-Тихоокеанском регионе, добровольцы из стран Латинской Америки», — сказал Путин на пресс-конференции.
Путин отметил, что Россию и страны-единомышленниц объединяет общая историческая память. Участие иностранных делегаций в праздновании, по его словам, символизирует уважение к подвигу народов, сражавшихся против нацизма.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин выразил уверенность в восстановлении отношений России с европейскими странами, несмотря на текущие разногласия. По его словам, исторический опыт и воля народов рано или поздно станут основой для диалога.

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