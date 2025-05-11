Иран ответил на требование США отказаться от ядерной программы

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Для иранской стороны неприемлемо требование США отказаться от ядерной программы, заявил на правительственном собрании президент исламской республики Масуд Пезешкиан. Политик подчеркнул, что его страна не стремится создать ядерное оружие.
«Но неприемлемо никоим образом требование, чтобы мы отказались от исследований в рамках нашей мирной ядерной программы, после чего они бы (США — прим. ред.) с нами начали вести переговоры», — сказал Пезешкиан.
По его словам, республике нужны технологии в сфере мирного атома, чтобы развивать промышленность, сельское хозяйство, здравоохранение и сохранить окружающую среду.
Сегодня состоялся четвертый раунд переговоров между Тегераном и Вашингтоном. Диалог продолжился спустя месяц после начала обсуждений по ядерной программе Ирана и состоялся после двухнедельного перерыва. Это была самая долгая пауза.
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