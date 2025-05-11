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Путин высказался о будущем отношений РФ с европейскими странами

Путин: Рано или поздно РФ станет восстанавливать отношения с Европой
Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Владимир Путин выразил уверенность в восстановлении отношений России с европейскими странами, несмотря на текущие разногласия. Выступая перед журналистами после мероприятий, посвящённых 80-летию Победы, президент РФ заявил, что исторический опыт и воля народов рано или поздно станут основой для диалога.
Трансляцию его обращения вело агентство ТАСС.

«Рано или поздно, опираясь на уроки истории, мнения своих народов, мы начнем двигаться в сторону восстановления отношений с государствами Европы», — объявил Путин.
Путин также подчеркнул важность сохранения памяти о роли Красной армии в разгроме нацизма. Он выразил признательность лидерам государств, направившим военных для участия в параде Победы. В ходе праздничных мероприятий, посвящённых юбилею разгрома нацизма, Путин провёл серию переговоров с главами иностранных делегаций, назвав их насыщенными и продуктивными.

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#рф
Путин: РФ признательна лидерам стран, направивших своих военных на парад Победы
11 мая 2025, 01:50

Владимир Путин (Фото: www.kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин выразил признательность лидерам государств, направившим военных для участия в параде Победы. Соответствующее заявление президент РФ сделал в своем обращении к журналистам после мероприятий в честь Дня Победы, трансляцию ведет ТАСС.
В ходе праздничных мероприятий, посвящённых юбилею разгрома нацизма, Путин провёл серию переговоров с главами иностранных делегаций, назвав их насыщенными и продуктивными.

Отдельно Путин отметил вклад бойцов из КНДР, участвовавших в боях на территории Курской области. Российский лидер подчеркнул их героизм и профессионализм, заявив, что с радостью лично поблагодарил северокорейских военачальников. Всего в параде приняли участие военные подразделения из 13 стран.

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Песков прокомментировал слухи о «взрыве эфира» предстоящим выступлением Путина
Песков опроверг слухи о планах «взорвать» американский прайм-тайм речью Путина
11 мая 2025, 00:09

Дмитрий Песков (Фото: www.kremlin.ru)

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг слухи о том, что запланированные выступления Владимира Путина перед СМИ после встреч с иностранными лидерами направлены на «взрыв» американского прайм-тайма.
По его словам, подобные предположения в соцсетях не соответствуют действительности.

«Интернет всегда хочет чего-то «взорвать». Мы ничего не собираемся взрывать», — сказал Песков журналисту Life Александру Юнашеву в ответ на вопрос о подобных ожиданиях.
Ранее сообщалось, что президент Буркина-Фасо Ибрагим Траоре на встрече с российским лидером Владимиром Путиным обратился к главе государства по-русски. Лидер Буркина-Фасо поблагодарил российского коллегу за приглашение в Москву на День Победы.

Ибрагим Траоре прибыл в Россию накануне 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Политик присутствовал на параде в пятницу, 9 мая, на Красной площади.

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Президент Буркина-Фасо поприветствовал Путина по-русски
Президент Буркина-Фасо по-русски отдал воинское приветствие Владимиру Путину
10 мая 2025, 22:55

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент Буркина-Фасо Ибрагим Траоре на встрече с российским лидером Владимиром Путиным обратился к главе государства по-русски.
«Здравия желаю, товарищ президент», — произнес Траоре, выражая надежду, что слова произнесены верно.

Лидер Буркина-Фасо поблагодарил российского коллегу за приглашение в Москву на День Победы.

Ибрагим Траоре прибыл в Россию накануне 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Политик присутствовал на параде в пятницу, 9 мая, на Красной площади.

В параде в честь Дня Победы участвовали свыше 11,5 тысяч военнослужащих, включая более полутора тысяч бойцов спецоперации. Кроме того, участниками парада были сотрудники ФСБ, МЧС и Росгвардии, и представители подразделений армий дружественных стран.

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#переговоры
#владимир путин
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Кабмин утвердил правила оказания медпомощи иностранцам в России
10 мая 2025, 19:28

Фото: istockphoto/Yury Gubin

Правила оказания медпомощи иностранцам утвердило правительство России. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал соответствующий документ. Он опубликован на сайте правовой информации.
«Утвердить прилагаемые правила оказания медицинской помощи иностранным гражданам на территории Российской Федерации», — сказано в постановлении.

Документ вступит в силу с сентября текущего года и будет действовать до сентября 2031-ого. Согласно постановлению, медосвидетельствование иностранцев проводится в соответствии с российскими законами.

Уточняется, что иностранцы могут получить бесплатную медпомощь в экстренной форме при внезапных острых состояниях, заболеваниях, а также при обострении хронических болезней, которые представляют угрозу для их жизни.

Кроме того, упоминаются заболевания, несчастные случаи, травмы, отравления и прочие состояния, требующие срочного врачебного вмешательства. За исключением перечисленного медпомощь в плановой и неотложной форме положена иностранцам по договорам о предоставлении платных медуслуг, ДМС и ОМС.

Иностранцы, которые являются застрахованными лицами по закону «Об обязательном медицинском страховании», могут получать помощь по ОМС, если иное не предусмотрено соответствующими правилами.

Если по международному договору предусмотрен иной порядок получения медпомощи иностранцами, действуют правила этого договора.

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ВМФ ответил на публикации западных СМИ о перехвате российской подлодки
ВМФ назвал невозможным перехват российской подлодки
10 мая 2025, 18:51

Фото: istockphoto/Alexyz3d

Подводные лодки российского военно-морского флота (ВМФ) «перехватить невозможно», они занимаются выполнением учебно-боевых задач в мировом океане. Так источник в Главном штабе ВМФ России прокомментировал РИА Новости «нелепые» сообщения в СМИ Великобритании о якобы «перехвате» российской подлодки в Ла-Манше. Речь идет о дизель-электрическом судне «Краснодар».
«Всем известно, что подводные лодки проходят Ла-Манш в надводном положении и в соответствии с морским международным правом. Называть это «перехватом» смешно и неквалифицированно», — сказано в материале агентства.
Собеседник журналистов добавил, что «Краснодар» по плану возвращался на базу, выполнив задачи в Средиземном море. В Главном штабе ВМФ резюмировали, что в произошедшем нет никакой сенсации.

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#мир
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