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Владимир Путин выразил уверенность в восстановлении отношений России с европейскими странами, несмотря на текущие разногласия. Выступая перед журналистами после мероприятий, посвящённых 80-летию Победы, президент РФ заявил, что исторический опыт и воля народов рано или поздно станут основой для диалога.
Трансляцию его обращения вело агентство ТАСС.
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«Рано или поздно, опираясь на уроки истории, мнения своих народов, мы начнем двигаться в сторону восстановления отношений с государствами Европы», — объявил Путин.Путин также подчеркнул важность сохранения памяти о роли Красной армии в разгроме нацизма. Он выразил признательность лидерам государств, направившим военных для участия в параде Победы. В ходе праздничных мероприятий, посвящённых юбилею разгрома нацизма, Путин провёл серию переговоров с главами иностранных делегаций, назвав их насыщенными и продуктивными.
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Мария Моисеева