США возобновили поставки риса в Россию, пишут СМИ

Фото: istockphoto/Nopparat Promtha
Поставки дикого риса в Россию возобновили США. Как пишет РИА Новости со ссылкой на данные американской статслужбы, в феврале российские фирмы приобрели рис на 154,7 тысячи долларов, а в марте — на 294,2 тысячи. Обозреватели подчеркнули, что это рекорд с 2015 года. Тогда закупки составили 431,7 тысячи.
Рисовые поставки из США прекратились к марту 2022 года. Разовые отгрузки при этом были в мае 2024-го. Обычный рис Россия не покупает у Америки с апреля 2022 года.
Всего США в марте отправили за границу дикого риса на два миллиона долларов. Россия была его главным покупателем. В пятерку вошли Мексика — 173 тысячи, Канада — 279 тысяч, Великобритания — 287 тысяч и Бельгия — 289 тысяч.
Читайте также:
«Пытаются разговаривать в хамской манере»: Путин обвинил ряд стран в неуважении к России
Россия и Вьетнам сотрудничают в сфере образования
В Тбилиси состоялась массовая антиправительственная акция протеста
Всего США в марте отправили за границу дикого риса на два миллиона долларов. Россия была его главным покупателем. В пятерку вошли Мексика — 173 тысячи, Канада — 279 тысяч, Великобритания — 287 тысяч и Бельгия — 289 тысяч.
Читайте также:
«Пытаются разговаривать в хамской манере»: Путин обвинил ряд стран в неуважении к России
Россия и Вьетнам сотрудничают в сфере образования
В Тбилиси состоялась массовая антиправительственная акция протеста
Никита Кротов