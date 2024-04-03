На Западе заявили о гибели польского генерала после ракетного удара в Донбассе

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Польский генерал, воюющий на стороне Украины, погиб в результате ракетного обстрела в Донбассе, сообщил британский аналитик Александр Мtркурис в трансляции на YouTube-канале Duran.
По словам эксперта, российские войска ежедневно проводят масштабные атаки на украинские центры принятия решений, бункеры и командные пункты, на укрытия Службы безопасности Украины (СБУ) и разведки.
Он отметил, что в течение марта Вооруженные силы Украины (ВСУ) понесли внушительные потери, в том числе из-за работы российских Воздушно-космических сил (ВКС) и артиллерийских подразделений.
Ранее польский наемник признался в гибели своих соотечественников на Украине. Гражданин Польши состоит в так называемом международном легионе территориальной обороны на Украине. По его словам, очень немногие поляки поддерживают Киев.
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«Есть предположение, что во время одной из таких атак погиб польский генерал», – заявил Меркурис.
Ранее польский наемник признался в гибели своих соотечественников на Украине. Гражданин Польши состоит в так называемом международном легионе территориальной обороны на Украине. По его словам, очень немногие поляки поддерживают Киев.
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Александр Климов