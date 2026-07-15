ВС США заявили о возобновлении морской блокады Ирана
Центральное командование Вооружённых сил США (CENTCOM) подтвердило возобновление морской блокады Ирана. Об этом говорится в его заявлении.
Согласно публикации американских военных в соцсети Х, блокаду восстановили в 16:00 по времени восточного побережья США (23:00 мск). Она затрагивает суда, которые следуют в иранские порты и прибрежные районы либо выходят из них.
В настоящее время в регионе Ближнего Востока развёрнуто свыше 20 боевых кораблей ВМС США. Поддержку с воздуха им оказывает авиация.
Ранее в понедельник президент Дональд Трамп объявил о возобновлении морской блокады в отношении Ирана. Тогда он подчеркнул, что другие страны сохраняют свободное право на использование Ормузского пролива.
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