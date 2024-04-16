Иран пообещал посольству дать доступ к россиянину с захваченного судна

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Посольство РФ в Иране сообщило, что Тегеран предоставит доступ к россиянину, находящемуся на борту задержанного контейнеровоза MSC Aries, говорится в телеграм-канале посольства.
«Иранская сторона обещала в ближайшее время обеспечить доступ к нашему гражданину. Как только это произойдет, сотрудники посольства лично посетят Т. С. Колчанова», — говорится в сообщении.
В настоящее время задержанное судно перемещено в иранский порт Бендер-Аббас. Находящемуся на борту россиянину разрешили связаться с супругой.
Напомним, иранский спецназ задержал контейнеровоз MSC Aries 13 апреля из-за информации о возможной связи судна с Израилем. В момент захвата на борту находились 25 членов экипажа, среди которых также граждане Индии, Филиппин, Пакистана и Эстонии.
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