Иран пригрозил Израилю нанести ответный удар за несколько секунд

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Иран ответит Израилю не через 12 дней, а спустя несколько секунд в случае нового удара. Об этом заявил замглавы МИД Ирана Аль Багери Кяни.
Он подчеркнул, что власти Израиля должны быть готовы к отсутствию отсрочки в двенадцать дней. Отсчёт до ответного удара теперь будет вестись в секундах.
Кяни отметил, что израильские власти совершили грубейшую ошибку, ударив по посольству Ирана в сирийском Дамаске. Этими действиями они дали право Тегерану наносить ответные удары, используя весь военный потенциал страны.
Ранее глава Ирана Ибрагим Раиси предупредил, что любые действия против интересов страны приведут к «страшному удару». Тем самым он пригрозил Израилю на случай эскалации конфликта.
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Кяни отметил, что израильские власти совершили грубейшую ошибку, ударив по посольству Ирана в сирийском Дамаске. Этими действиями они дали право Тегерану наносить ответные удары, используя весь военный потенциал страны.
Ранее глава Ирана Ибрагим Раиси предупредил, что любые действия против интересов страны приведут к «страшному удару». Тем самым он пригрозил Израилю на случай эскалации конфликта.
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Анастасия Чинкова