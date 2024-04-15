Фото: сайт Кремля
Президент Франции Эммануэль Макрон призвал изолировать Иран после атаки на Израиль.
По его словам, необходимо усилить санкции и изолировать Иран, чтобы избежать эскалации на Ближнем Востоке. Об этом он заявил в эфире радиостанции RMC.
Президент Франции отметил, что Израиль защищается, а у истоков всей этой ситуации — атаки ХАМАС. Также он подчеркнул, что нужно избежать того, чтобы каждый раз «нарушались новые границы».
Макрон добавил, что Франция работает со всеми региональным партнёрами, но большую роль в сдерживании Ирана могут сыграть США.
В ночь на 14 апреля элитное подразделение ВС Ирана, Корпус стражей исламской революции, нанес удар по территории Израиля пояснив, что это ответ на разрушение иранского консульства в начале месяца.
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Президент Франции отметил, что Израиль защищается, а у истоков всей этой ситуации — атаки ХАМАС. Также он подчеркнул, что нужно избежать того, чтобы каждый раз «нарушались новые границы».
Макрон добавил, что Франция работает со всеми региональным партнёрами, но большую роль в сдерживании Ирана могут сыграть США.
В ночь на 14 апреля элитное подразделение ВС Ирана, Корпус стражей исламской революции, нанес удар по территории Израиля пояснив, что это ответ на разрушение иранского консульства в начале месяца.
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Алёна Самарева