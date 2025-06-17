Трамп оскорбил Такера Карлсона из-за разногласий по поводу Ирана
Американский президент Дональд Трамп резко отреагировал на заявление известного политического комментатора Такера Карлсона, высказав недовольство его критическими замечаниями относительно политики США на Ближнем Востоке. Об этом пишет РИА Новости.
«Кто-нибудь, пожалуйста, объясните чокнутому Такеру Карлсону, что у Ирана не может быть ядерного оружия», — написал он.
Вчера известный американский политический комментатор и журналист Такер Карлсон в подкасте с бывшим советником Трампа Стивом Бэнноном высказал мнение, что потенциальный конфликт с Ираном может подорвать американское влияние на международной арене и фактически завершить президентство Дональда Трампа. Он также выразил сомнения относительно способности США вести крупные военные действия на Ближнем Востоке.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил о своей уверенности в том, что Тегеран подпишет соглашение по иранской ядерной программе, добавив, что в противном случае «что-то произойдет».