Иран предпринял массовую ракетную атаку на Израиль

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Иран предпринял массированный ракетный удар по территории Израиля. Часть ракет миновала израильскую систему противовоздушной обороны «Железный купол».
Об этом сообщает израильская газета The Jerusalem Post. Всего с территории Ирана было двумя волнами запущено от 200 до 500 баллистических ракет. Жители Израиля укрываются в бомбоубежищах. В КСИР заявили, что Иран начал ракетную атаку в ответ на убийства генерального секретаря «Хезболлы» Сайеда Хасана Насраллы, главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании и командующего силами «Кудс» Аббаса Нильфорушана, а также на вторжение израильских войск в Ливан.
Все пассажирские самолёты облетают Израиль стороной. При этом, Европейское агентство авиационной безопасности ещё несколько дней назад настоятельно рекомендовало авиакомпаниям избегать полётов своих лайнеров над территориями Израиля и Ливана.
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Александр Бойцов