Стало известно, чем Иран угрожает Израилю, и как в этом замешаны США

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Вашингтон предупредил Армию обороны Израиля (ЦАХАЛ) о возможном ударе баллистическими ракетами со стороны Ирана. Такое заявление сделал представитель ЦАХАЛа Даниэль Хагари в рамках брифинга.
«Некоторое время назад США проинформировали нас, что они видят подготовку Ирана к запуску ракет в направлении Израиля в ближайшее время. На текущий момент мы не наблюдаем воздушной угрозы», — прокомментировал офицер.По сообщению журналистов CNN, США думают, что в Иране ведется подготовка к атаке на Израиль при помощи баллистических ракет.
Ранее сообщалось о том, как может развиваться операция ЦАХАЛа в Ливане. Упоминался целый ряд возможных сценариев.
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Никита Кротов