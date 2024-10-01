ЦАХАЛ порекомендовал жителям центра Израиля быть ближе к бомбоубежищам

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Жителям центра Израиля рекомендовано находиться поближе к бомбоубежищам. Соответствующую директиву выпустили тыловики Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Она касается в том числе тех, кто живет в Тель-Авиве.
Также есть информация, что в центре Израиля наряду с оповещением о возможных ракетных обстрелах «Цева Адом» была слышна воздушная тревога.
Ранее генсек ООН Антониу Гутерриш призвал в немедленном порядке прекратить огонь в Ливане. По словам представителя главы международной организации Стефана Дюжаррика, генсек беспокоится об усилении напряженности между государствами.
Кроме того, стало известно, что Иран может нанести удар по ЦАХАЛу баллистическими ракетами в ближайшее время.
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Ранее генсек ООН Антониу Гутерриш призвал в немедленном порядке прекратить огонь в Ливане. По словам представителя главы международной организации Стефана Дюжаррика, генсек беспокоится об усилении напряженности между государствами.
Кроме того, стало известно, что Иран может нанести удар по ЦАХАЛу баллистическими ракетами в ближайшее время.
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Никита Кротов