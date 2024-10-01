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Ynet: В Израиле обсуждают возможность телефонного разговора Путина и Нетаньяху

01 октября 2024, 19:31
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Израиль и Россия занимаются согласованием возможного телефонного разговора между премьер-министром еврейского государства Биньямином Нетаньяху и президентом РФ Владимиром Путиным. Темой должна стать предполагаемая ракетная атака Ирана по Израилю.


Об этом сообщает израильский портал Ynet со ссылкой на собственные источники. В публикации утверждается, что, в случае, если такой разговор состоится, то израильский премьер постарается убедить Путина употребить своё влияние на то, чтобы предотвратить прямое нападение Ирана на Израиль.

О намерении Ирана в ближайшее время нанести ракетный удар по Израилю в качестве ответной меры на операцию ЦАХАЛ против шиитской организации «Хезболла» в Ливане писали западные СМИ. Портал отмечает, что в канцелярии Нетаньяху отказались комментировать информацию о готовящемся телефонном разговоре. В последний раз лидеры России и Израиля беседовали по телефону в декабре 2023 года.

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Генсек ООН Гутерриш призвал немедленно прекратить огонь в Ливане
01 октября 2024, 19:37

Фото: istockphoto/LewisTsePuiLung

Немедленно прекратить огонь в Ливане призвал генсек ООН Антониу Гутерриш. Руководитель международной организации беспокоится о напряженности ситуации в стране. Об этом сообщил официальный представитель Гутерриша Стефан Дюжаррик.
«Генеральный секретарь крайне обеспокоен эскалацией конфликта в Ливане. Он призывает к немедленному прекращению огня. Необходимо любой ценой избежать полномасштабной войны в Ливане и уважать суверенитет и территориальную целостность Ливана», — сказал Дюжаррик.
Ранее сообщалось, чем США помогли Израилю, и как Иран угрожает ЦАХАЛу. Вашингтон уведомил Армию обороны Израиля о некой активности иранской стороны.

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Ynet: В Израиле обсуждают возможность телефонного разговора Путина и Нетаньяху

Эрдоган: После Газы и Ливана Израиль может нацелиться на Турцию
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Эрдоган: После Газы и Ливана Израиль может нацелиться на Турцию
01 октября 2024, 18:42

Фото: сайт Кремля

После сектора Газа и Ливана следующей целью Израиля могут стать турецкие земли. Такое предположение сделал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Выступая на открытии очередной сессии Великого национального собрания (парламента), он прямо сказал, что следующим местом после Палестины и Ливана, на которое обратят внимание представители израильской администрации, мыслящие категориями земли обетованной, станет Турция.

По словам турецкого лидера, кроме того, что Тель-Авив совершает геноцид в секторе Газа и террористические атаки в Ливане, Израиль ещё «всевозможными провокациями» втянуть другие государства Ближнего Востока в полномасштабный региональный конфликт.

Ранее Эрдоган назвал действия Израиля в Ливане террористическими атаками и призвал международное сообщество предпринять меры к тому, чтобы прекратить их.

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#сектор газа
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Стало известно, чем Иран угрожает Израилю, и как в этом замешаны США
ЦАХАЛ заявил, что США предупредили их о ракетной атаке из Ирана в скором времени
01 октября 2024, 18:10

Фото: istockphoto/e-crow

Вашингтон предупредил Армию обороны Израиля (ЦАХАЛ) о возможном ударе баллистическими ракетами со стороны Ирана. Такое заявление сделал представитель ЦАХАЛа Даниэль Хагари в рамках брифинга.
«Некоторое время назад США проинформировали нас, что они видят подготовку Ирана к запуску ракет в направлении Израиля в ближайшее время. На текущий момент мы не наблюдаем воздушной угрозы», — прокомментировал офицер.
По сообщению журналистов CNN, США думают, что в Иране ведется подготовка к атаке на Израиль при помощи баллистических ракет.

Ранее сообщалось о том, как может развиваться операция ЦАХАЛа в Ливане. Упоминался целый ряд возможных сценариев.

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#мир
#сша
#израиль
#цахал
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Рютте отреагировал на изменение ядерной доктрины России
Генсек альянса Рютте: НАТО не видит угрозы применения РФ ЯО
01 октября 2024, 18:07

Фото: istockphoto/RomoloTavani

Альянс знает об изменениях в российской ядерной доктрине, но не видит угроз использования ядерных вооружений. Такое заявление сделал новоиспеченный генсек НАТО Марк Рютте.
«Мы слышали угрозы из Кремля. Но, в то же время, мы не видим никаких угроз применения ядерного оружия», — сказал Рютте журналистам.
Ранее сообщалось, что во Франции жестко отреагировали на назначение Марка Рютте генсеком НАТО. В частности, на этот счет высказывался французский политик, возглавляющий партию «Патриоты», Флориан Филиппо. Парламентарий рекомендовал Рютте «убираться прочь», оставив нелестную характеристику об альянсе.

Рютте стал генсеком военно-политического блока 1 октября после официальной передачи дел.

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#мир
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Политолог Дудаков заявил о печальном наследии Столтенберга
01 октября 2024, 17:45

Фото: сайт НАТО

Политолог-американист Малек Дудаков высказал мнение о том, что новому главе НАТО Марку Рютте достанется печальное наследство от его покидающего пост предшественника Йенса Столтенберга.
«Столтенберг оставляет очень печальное наследие Марку Рютте. Неудивительным и показательным было то, как долго аппаратчики НАТО пытались разобраться с новым генсеком. Были разные команды и кандидаты, процесс согласования шёл практически два года. Должны были это ещё в 2022 году устроить, не успели, перенесли на 2023 и в итоге ещё перенесли на 2024 год», — заявил в беседе с RT Дудаков.

До этого Марк Рютте высказывал некоторую тревогу по поводу итогов предстоящих выборов президента США.

«Я не тревожусь по поводу результатов выборов, я прекрасно знаю обоих кандидатов. Я готов работать с ними, посмотрим, что будет», — приводят argumenti.ru со ссылкой на РИА Новости слова Рютте.

Ранее Марк Рютте заявлял, что для НАТО в приоритете повышение расходов альянса на оборону, а также Украина.

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#сша
#новости
#нато
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Офицер ВС США Беннет: Новый генсек НАТО Рютте нацелен на конфронтацию с Россией
01 октября 2024, 17:44

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

Замена генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга на голландца Марка Рютте ничего кардинально не изменит для Москвы. На посту главы Североатлантического альянса любой человек будет нацелен на конфронтацию с Россией.
Об этом в разговоре с «Известиями» заявил политолог, бывший офицер Вооружённых сил США Скотт Беннет. По его мнению, все усилия Рютте на новом посту будут нацелены на объединение стран Восточной Европы с целью открыть второй фронт против России, причём на дипломатическом, экономическом и военном уровне.

Однако, по мнению эксперта, все эти попытки нового генсека НАТО по насаждению агрессии и враждебности в отношении Москвы будут обречены на провал. Украинский конфликт может быть закончен за считанные недели благодаря мощному напору российской армии. На этом фоне попытки Рютте наращивать конфронтацию с Россией могут заставить его выглядеть некомпетентным на новой должности, считает Беннет.

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#сша
#конфликт
#политолог
#нато
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ЦАХАЛ сообщил о мобилизации дополнительных сил и четырех резервных бригад
01 октября 2024, 17:00

Фото: istockphoto/Sckrepka

ЦАХАЛ мобилизовал четыре резервные бригады, а также дополнительные силы, чтобы решить оперативные задачи на северной линии боевого соприкосновения. Об этом сообщили в пресс-службе израильской армии.
«…Это позволит продолжить оперативную деятельность против террористической организации «Хезболлах» и достичь оперативных целей, включая безопасное возвращение жителей северного Израиля в свои дома», — пояснили там.
Ранее эксперт Станислав Тарасов перечислил возможные сценарии развития событий в зоне боевых действий между Израилем и Ливаном. Востоковед подчеркнул, что ситуация на фронте остается сложной, а ее разрешение может зависеть от нескольких факторов.

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#мир
#цахал
#израиль
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#ливан
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Депутат Рады Дмитрук: В мирной Украине Зеленского ожидает тюрьма
01 октября 2024, 16:35

Фото: istockphoto/Jakub Laichter

В мирном будущем Украины нынешнему главе киевского режима Владимиру Зеленскому нет места. Скорее всего, его ожидают суд и тюрьма.
Такое мнение высказал покинувший Украину депутат Верховной рады Артём Дмитрук. В своём телеграм-канале он написал, что именно поэтому Зеленский и делает всё возможное для того, чтобы военные действия продолжались. Он просто не заинтересован в прекращении огня на Украине.

Парламентарий уверен, что киевский президент и его окружение всеми силами затягивают начало мирных переговоров. По мнению депутата, завершить конфликт можно было ещё в 2022 году в Стамбуле, но Зеленский «в очередной раз всех обманул» и не выполнил свои обязательства. По словам Дмитрука, президент и его команда, как только придёт его время, покинут Украину безвозвратно. А сейчас они грабят страну, понимая, что их конец близок.

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#военные
#конфликт
#президент
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#депутат
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Востоковед перечислил сценарии развития операции ЦАХАЛа в Ливане
Тарасов: Ливан может превратиться в Газу из-за вторжения ЦАХАЛа
01 октября 2024, 16:21

Фото: istockphoto/Diy13

Ливан может стать Газой на фоне вторжения ЦАХАЛ, если у шиитского движения «Хезболлах» остались запасы, чтобы наносить ответные удары и продвигаться вглубь страны. Такое мнение «Ленте.ру» высказал востоковед Станислав Тарасов.
По его словам, Израиль говорит о намерениях провести ограниченную операцию в районе укреплений шиитов в приграничье. При этом ЦАХАЛ бомбит юг Ливана и южную часть Бейрута, то есть весь Ливан.

«Это говорит о том, что у Израиля могут быть намерения более широкие. А если только даже они возьмут под контроль юг Ливана, «Хезболла» может переместиться на север и оттуда наносить удары. Это раз. Кстати говоря, учитывая, что они заявили об ограниченной якобы операции, ливанская армия выдвинулась к границе, чтобы не дать возможности израильтянам продвигаться в глубь страны. Это два», — пояснил аналитик.

Кроме того, по мнению Тарасова, боевые действия могут приобрести элементы так называемой партизанской войны, как это делали участники ХАМАС. Тогда, считает Тарасов, все может обернуться длительным противостоянием. Переговоры же возможны, если Израиль посчитает, что он ликвидировал основу «Хезболлах», и все ограничится локальными сражениями.

«…То тогда следует ожидать, что Тель-Авив вступит, наконец-таки, в переговоры с официальным Дамаском о правилах игры, разграничительных линиях», — добавил Тарасов.

Востоковед резюмировал, что немаловажно поведение внешних игроков. В частности, речь идет об Иране, являющемся самым тесным союзником шиитской группировки.

«…Но он, в общем, занял нейтральную позицию, демонстрируя незаинтересованность в участии в этой войне. Он считает это для себя ловушкой», — резюмировал Тарасов.

Ранее аналитик упоминал, что в СМИ Израиля звучала информация о так называемой операции «Большой Израиль».

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#мир
#израиль
#ливан
#цахал
#новости
#война
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