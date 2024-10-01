Ynet: В Израиле обсуждают возможность телефонного разговора Путина и Нетаньяху

Фото: сайт Кремля
Израиль и Россия занимаются согласованием возможного телефонного разговора между премьер-министром еврейского государства Биньямином Нетаньяху и президентом РФ Владимиром Путиным. Темой должна стать предполагаемая ракетная атака Ирана по Израилю.
Об этом сообщает израильский портал Ynet со ссылкой на собственные источники. В публикации утверждается, что, в случае, если такой разговор состоится, то израильский премьер постарается убедить Путина употребить своё влияние на то, чтобы предотвратить прямое нападение Ирана на Израиль.
О намерении Ирана в ближайшее время нанести ракетный удар по Израилю в качестве ответной меры на операцию ЦАХАЛ против шиитской организации «Хезболла» в Ливане писали западные СМИ. Портал отмечает, что в канцелярии Нетаньяху отказались комментировать информацию о готовящемся телефонном разговоре. В последний раз лидеры России и Израиля беседовали по телефону в декабре 2023 года.
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Александр Бойцов