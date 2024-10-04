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Иран пригрозил ответным ударом по НПЗ в случае атаки Израиля

КСИР: Иран при атаке Израиля ударит по его НПЗ и газовым месторождениям
04 октября 2024, 16:04
Фото: iStock/Zeferli

Фото: iStock/Zeferli

В случае нападения Израиля на Иран, Тегеран нанесёт удары по всем объектам израильской энергетической инфраструктуры. Об этом заявил заместитель командующего силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР) адмирал Али Фадави, слова которого приводит агентство Mehr.


Он отметил, что, если израильская армия совершит ошибку и нападёт на Иран, будет оперативно нанесён ответный удар по всем нефтеперерабатывающим заводам и газовым месторождениям на территории Израиля.

Также Фадави добавил, что Иран является большим государством со множеством экономических центров, а Израиль, в свою очередь, обладает лишь тремя электростанциями и несколькими НПЗ, которые можно уничтожить одновременно.

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#израиль
#иран
#атака
#армия
#удар
Глава семейного комитета ГД Останина раскритиковала идею налога на бездетность
04 октября 2024, 16:28

Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

Идея депутата Госдумы Андрея Гурулева ввести в России налог на бездетность является неуместной и несвоевременной. Об этом заявила председатель думского комитета по вопросам семьи, отцовства, материнства и детства Нина Останина.
Комментируя высказывания Гурулёва на тему введения данного налога, она призвала коллегу «не пугать и не травмировать» российскую молодёжь подобными инициативами. Останина напомнила, что в документе о введении налога на бездетность, который подписывал Иосиф Сталин, через запятую говорилось о необходимости обеспечения молодых семей бесплатным детским садом, школой, питанием, проездом, пионерским лагерем, бесплатной квартирой.

По мнению главы семейного комитета Госдумы, автор инициативы о введении налога на бездетность должен поддержать и пролоббировать бесплатные общежития студентам, стипендии не в три, а в 30 тысяч рублей, социальную няню, чтобы молодые люди могли учиться, а также гарантию трудоустройства с высокой зарплатой, которая позволит им жить, а не выживать.

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#молодёжь
#люди
#госдума
#налоги
#депутат
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В Кремле прокомментировали возможность встречи Путина с Байденом на саммите G20
Песков: Путин открыт для контакта с Байденом, но встречу не обсуждали
04 октября 2024, 16:19

Фото: Сайт Кремля

Президент России Владимир Путин открыт для любых контактов, включая американского коллегу Джо Байдена. Однако Москва и Вашингтон не обсуждали встречу президентов на саммите G20. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Каких-либо разговоров на этот счет не велось. И сейчас, в настоящий момент, никаких предпосылок нет, Хотя президент неоднократно говорил, что он остается открытым для всех контактов», — цитирует ТАСС комментарий Пескова о возможной встрече Путина и Байдена.

Ранее пресс-секретарь президента отметил, что окончательное решение о возможном визите Владимира Путина на саммит G20 пока не приняли.

Итоговый годовой саммит государств G20 пройдет в Рио-де-Жанейро 18-19 ноября. По данным Кремля, президенту направили приглашение на саммит «большой двадцатки» в Бразилии.

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#счёт
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#джозеф байден
#бразилия
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Лукашенко заявил, что Минск готов помочь Киеву в восстановлении после конфликта
Лукашенко: Белоруссия готова помощь Украине в восстановлении после конфликта
04 октября 2024, 15:31

Фото: iStock/Mykhaylo Palinchak

Белоруссия готова оказать помощь Украине в восстановлении после конфликта. Об этом заявил президент страны Александр Лукашенко в ходе встречи с жителями агрогородка Парохонск в Брестской области.
Он подчеркнул, что в случае возникновения какой-то проблемы президент Украины Владимир Зеленский сразу же летит в Вашингтон. Вместо этого можно приехать в Белоруссию и Россию, договориться и закончить этот конфликт.

Украинский лидер думает, что США помогут в восстановлении страны после конфликта. Однако этого не случится, убеждён Лукашенко, поскольку власть поменяется и не примет Зеленского. К тому же, она больше будет озабочена внутренними проблемами и забудет про Украину.

В связи с этим, украинцам нужно как можно быстрее понять, что в восстановлении помогут только «близкие им люди, прежде всего белорусы».

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#украина
#белоруссия
#конфликт
#сша
#владимир зеленский
#александр лукашенко
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«Будем украинцев поддерживать»: Лукашенко выступил с серьёзным заявлением
Лукашенко: Минск поддержит Киев, если Польша попытается оттяпать запад Украины
04 октября 2024, 15:11

Фото: iStock/Derek Brumby

Белоруссия поддержит Украину, если Польша вторгнется в страну и попытается «оттяпать» её западные районы. Об этом заявил белорусский президент Александр Лукашенко в ходе общения с жителями агрогородка Парохонск в Брестской области.
Он отметил, что меры будут приняты одинаковые, будь то западная Беларусь или западная Украина. Если поляки вторгнутся на территорию Украины, то белорусы поддержат украинцев, поскольку понимают, что следующими будут они.

Лукашенко напомнил, что в настоящее время главным камнем преткновения между Украиной и Польшей является Волынская резня – массовое уничтожение Украинской повстанческой армией (УПА)* польского населения в годы Великой Отечественной войны.

Глава государства подчеркнул, что украинцы, управляемые фашистами, действительно творили ужасные вещи. Однако он задался вопросом: «Так что, мы будет тем временем жить всю жизнь, до смерти?».

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*организация признана экстремистской и запрещена на территории России
#белоруссия
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#атака
#конфликт
#политика
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На камеры попал момент израильского удара по пригороду Бейрута
04 октября 2024, 15:07

Фото: iStock/Arseniy45

Корреспондент RT Жоэль Марун сняла на камеру момент израильского удара по пригороду Бейрута.
Уточняется, что журн6алистка находилась в здании, расположенном в паре квартала от места прилёта.

До этого замминистра иностранных дел исламской республики Маджид Тахт Раванчи телеканалу SNN заявил, что Иран отреагирует на любой акт агрессии или террора со стороны Израиля «немедленным сокрушительным ответом».

«Исламская Республика Иран полностью готова отреагировать на любой агрессивный и террористический акт израильского режима», — приводят argumenti.ru со ссылкой на ТАСС слова Раванчи.

Ранее сообщалось, что израильская авиация в течение ночи дважды атаковала контрольно-пропускной пункт «Маснаа» на границе Сирии и Ливана.

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#авиация
#ливан
#израиль
#политика
#конфликт
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Белоруссия сделает всё, чтобы сосуществовать с Украиной мирно, заявил Лукашенко
04 октября 2024, 14:54

Фото: сайт Кремля

Белоруссия никогда не инициировала противостояние, поэтому будет делать всё для сосуществования с Украиной мирно. Об этом заявил президент страны Александр Лукашенко, слова которого приводит агентство Sputnik Беларусь.
Он призвал не повторять ошибки и быть готовыми ко всему. Также он заверил жителей агрогородка Парохонск в Брестской области в ходе встречи с ними, что Белоруссия не вступит в конфликт с Украиной, поскольку ей это не нужно. Вместо этого страна, которая никогда не инициировала противостояние, будет стремиться к мирному сосуществованию с Киевом, если, конечно, они сами этого хотят.

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#белоруссия
#украина
#александр лукашенко
#конфликт
#мир
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Генсека «Хезболлы» Насруллу временно захоронили в тайном месте
04 октября 2024, 14:41

Фото: iStock/David_Bokuchava

Погибшего генсека ливанского движения «Хезболлах» Хасана Насруллу временно захоронили в тайном месте. Об этом сообщает агентство France Presse.
Близкий к движению источник сообщил агентству, что нынешние обстоятельства и нестабильная обстановка пока не позволяют провести публичные похороны.

Также отмечается, что временное захоронение было произведено секретно, поскольку были опасения, что крупная похоронная церемония с большим количеством пришедших проститься с Насруллой могла стать объектом атаки израильских войск.

Напомним, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в конце сентября нанесла удар по столице Ливана Бейруту. В результате этой атаки от полученных ранений скончался генсек «Хезболлы» Хасан Насрулла.

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#ливан
#израиль
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В России больше не будет нелегальной миграции, заявил Хуснуллин
04 октября 2024, 14:33

Фото: iStock/yanik88

Нелегальной миграции в России больше не будет, и это надо чётко понимать. С таким заявлением выступил вице-премьер правительства России Марат Хуснуллин по итогам заседания таджикско-российской межправкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, которое прошло в Душанбе.
В России больше не будет нелегальной миграции. Власти будут работать по трудовым ресурсам, поскольку они необходимы, но все процедуры будут осуществлять абсолютно легально, отметил Хуснуллин.

Теперь России и Таджикистану необходимо сделать подрабочую группу, а также расписать все действия, связанные с обеспечением безопасности в обоих государствах. Это необходимо для понимания, кто приезжает, как и с какими целями.

Остальные оставшиеся неурегулированными вопросы в скором времени будут урегулированы, подчеркнул Хуснуллин.

Также он напомнил, что 5 февраля вступят в силу серьёзные изменения в законодательство России, связанные с миграционной политикой.

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Трамп заявил, что предстоящие выборы могут стать последними для США
Трамп: предстоящие выборы в США могут стать последними при победе Харрис
04 октября 2024, 14:22

Фото: iStock/vchal

Предстоящие выборы президента в США могут стать последними при победе кандидата от демократов Камалы Харрис. Об этом заявил кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп, слова которого приводит газета Guardian.
Политик призвал своих сторонников приложить все возможные усилия для победы республиканцев, поскольку в обратном случае страна «отправится к чертям».

По словам Трампа, это могут быть последние выборы в истории США, если победу одержит Харрис. Ранее подобное мнение высказывал американский бизнесмен Илон Маск.

Напомним, что выборы президента США пройдут 5 ноября.

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