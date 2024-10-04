Иран пригрозил ответным ударом по НПЗ в случае атаки Израиля

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В случае нападения Израиля на Иран, Тегеран нанесёт удары по всем объектам израильской энергетической инфраструктуры. Об этом заявил заместитель командующего силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР) адмирал Али Фадави, слова которого приводит агентство Mehr.
Он отметил, что, если израильская армия совершит ошибку и нападёт на Иран, будет оперативно нанесён ответный удар по всем нефтеперерабатывающим заводам и газовым месторождениям на территории Израиля.
Также Фадави добавил, что Иран является большим государством со множеством экономических центров, а Израиль, в свою очередь, обладает лишь тремя электростанциями и несколькими НПЗ, которые можно уничтожить одновременно.
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Анастасия Чинкова