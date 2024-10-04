США высказались об участии в ответных ударах Израиля по Ирану

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США, как ожидается, не собираются принимать участие в ответных ударах Израиля по целям на территории Ирана. Об этом сообщает издание Financial Times.
В настоящее время чиновники Вашингтона и Тель-Авива обсуждают возможность нанесения ответных ударов израильской армии по военным объектам и энергетической инфраструктуре Ирана. При этом США не намерены участвовать в этом.
Ранее газета писала, что Израиль не рассматривает возможности удара по ядерным объектам на территории Ирана, а президент США Джо Байден отказался поддерживать такую атаку. При этом, несмотря на это, журнал New Yorker утверждал, что израильские войска всё же могут предпринять такую попытку.
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