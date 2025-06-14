Иран пригрозил США, Британии и Франции ударами
Иран пригрозил США, Великобритании и Франции ракетным ударом, сообщило агентство Mehr.
Тегеран официально объявил Лондону, Парижу и Вашингтону, что в случае помощи Израилю в отражении атак исламской республики на еврейское государство их военные объекты на Ближнем Востоке странах Персидского залива станут целью иранских ударов.
Журналисты обратили внимание, что кроме военных объектов, Иран пригрозил нападением на суда и военные корабли в Персидском заливе и Красном море.
Ранее сообщалось, что вторая группа российских граждан, в количестве 56 человек из 88, была эвакуирована из Ирана в Азербайджан.
Напомним, в пятницу вечером Иран осуществил массированный ракетный обстрел Израиля, выпустив более 150 баллистических ракет. Этот шаг стал ответом на израильскую операцию под кодовым названием «Восстающий лев», в ходе которой в Тегеране были ликвидированы высокопоставленные военные и ученые, а также повреждена ядерная инфраструктура.
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