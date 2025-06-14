Вторая группа россиян эвакуирована из Ирана
Вторая группа российских граждан, в количестве 56 человек из 88, была эвакуирована из Ирана в Азербайджан, сообщают РИА Новости.
Режиссер Федор Бондарчук, ранее также вывезенный из Ирана, сообщил, что первая группа эвакуированных россиян отправится в Москву уже в субботу, а остальные — в ближайшие дни.
Напомним, что в пятницу вечером Иран осуществил массированный ракетный обстрел Израиля, выпустив более 150 баллистических ракет. Этот шаг стал ответом на израильскую операцию под кодовым названием «Восстающий лев», в ходе которой в Тегеране были ликвидированы высокопоставленные военные и ученые, а также повреждена ядерная инфраструктура.
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