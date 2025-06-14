Вторая группа россиян эвакуирована из Ирана

14 июня 2025, 11:31

Бондарчук об эвакуации: первая группа россиян вылетит в Москву в субботу

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

Вторая группа российских граждан, в количестве 56 человек из 88, была эвакуирована из Ирана в Азербайджан, сообщают РИА Новости.