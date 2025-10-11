Иран приостановил сотрудничество с МАГАТЭ по вопросам ядерной программы

11 октября 2025, 22:53

Тегеран разрывает договорённости с МАГАТЭ после угрозы санкций ООН

Фото: Istock / Crobackpacker

Тегеран официально прекратил выполнение договоренностей с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ), достигнутых ранее в Египте. Об этом сообщил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи в эфире государственного телевидения, передаёт РИА Новости.







«Действие каирского соглашения в настоящее время приостановлено, и мы прекратили сотрудничество с МАГАТЭ по вопросам ядерной программы», — заявил глава МИД.