На афганско-пакистанской границе начались тяжелые бои. Об этом сообщает Tolo News со ссылкой на местные источники.
Масштабные столкновения между талибами и пакистанской армией фиксируются по всей линии разграничения: выстрелы и взрывы слышны в провинциях Кунар, Нангархар и Гельменд. В отдельных районах пакистанским военным пришлось оставить позиции и отойти.
Ранее президент России Владимир Путин положительно оценивал усилия талибов по нормализации обстановки в Афганистане, отметив при этом, что в стране по‑прежнему остаётся много проблем.
«...И само афганское руководство это признает», — говорил российский лидер.