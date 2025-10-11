11 октября 2025, 22:07

Tolo news: На афганско-пакистанской границе начались тяжелые бои

Фото: istockphoto/mbrand85

На афганско-пакистанской границе начались тяжелые бои. Об этом сообщает Tolo News со ссылкой на местные источники.





Масштабные столкновения между талибами и пакистанской армией фиксируются по всей линии разграничения: выстрелы и взрывы слышны в провинциях Кунар, Нангархар и Гельменд. В отдельных районах пакистанским военным пришлось оставить позиции и отойти.



Ранее президент России Владимир Путин положительно оценивал усилия талибов по нормализации обстановки в Афганистане, отметив при этом, что в стране по‑прежнему остаётся много проблем.





«...И само афганское руководство это признает», — говорил российский лидер.