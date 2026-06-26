Иран призвал ФИФА отменить акцию в поддержку ЛГБТ* на матче ЧМ с Египтом

26 июня 2026, 00:16

Фото: istockphoto/Rainer Puster

Федерация футбола Ирана потребовала от ФИФА отменить акцию в поддержку ЛГБТ*, запланированную перед матчем третьего тура группового этапа чемпионата мира 2026 года против Египта. Об этом сообщает The Athletic, ссылаясь на представителя иранской сборной.





Встреча группы G состоится в ночь на субботу и начнется в 06:00 по московскому времени. Акцию запланировали ещё до жеребьевки турнира. Когда выяснилось, что демонстрация выпадает на матч Ирана и Египта, обе федерации осудили её и отказались принимать в ней участие.



«Иран и Египет — две мусульманские страны с глубокими культурными и религиозными общностями, и взгляды, высказанные обеими федерациями, отражают ценности и убеждения, разделяемые народами обеих стран», — заявил представитель сборной Ирана.