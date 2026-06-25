Спортивный комментатор высказался о решении ФИФА допустить сборные России U-15 на ЧМ
Комментатор Губерниев: решение о допуске сборных U-15 на ЧМ лежит на поверхности
Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал решение Международной федерации футбола (ФИФА) допустить сборные России U-15 к участию в чемпионате мира. По его словам, запрет на выступление для юных спортсменов является проявлением «лютой русофобии», поэтому нынешний допуск выглядит закономерным и давно ожидаемым шагом.
Он также выразил опасение, что допуск могут отменить, как это уже случалось ранее. Спикер напомнил, что в 2023 году УЕФА разрешил российским командам до 17 лет участвовать в турнирах, но позднее отозвал решение под давлением ряда европейских стран.
«Решение лежало и лежит на поверхности. Но надо понимать, что до допуска взрослых футболистов ещё целая пропасть», — цитирует Губерниева Metaratings.ru.25 июня Совет ФИФА одобрил проведение турнира для юношей и девушек до 15 лет, который пройдёт в Азербайджане с 22 по 31 октября 2026 года. Это первое соревнование под эгидой ФИФА с 2022 года, куда официально допустили российские сборные.