«Не в любви объяснялись»: раскрыто, о чем говорили в закрытом чате Зеленский и фон дер Ляйен
Политолог Гусев: Зеленский в закрытом чате обсуждал с фон дер Ляйен деньги
В закрытом чате Владимир Зеленский и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен обсуждали финансовые вопросы. Так считает международный эксперт в области безопасности, доктор политических наук Александр Гусев.
Ранее журналист Чейз Боуз сообщил, что европейский надзорный орган проводит расследование в отношении фон дер Ляйен из-за тайной переписки с главой киевского режима, пишут argumenti.ru.
«Некоронованная королева Брюсселя теперь находится под официальным следствием за сокрытие приватного группового чата с наркофюрером и целым списком европейских тяжеловесов», — приводит издание слова Боуза.
Он уточнил, что в закрытом чате также присутствовали канцлер Германии Фридрих Мерц, французский президент Эммануэль Макрон, премьер Италии Джорджа Мелони и ушедший в отставку премьер Великобритании Кир Стармер.
В разговоре с Life.ru Гусев отметил, что в чате высокопоставленные политики обсуждали финансовые вопросы, особенно на фоне недавнего решения о перечислении Киеву 45,5 миллиарда евро за счет замороженных российских активов.
«Что Зеленский требует от Урсулы фон дер Ляйен? Деньги, понимаете? Деньги — вот главное, это они и обсуждали. Чат приватный, закрытый, как говорят, для своих, поэтому других людей там нет. Не думаю, что они там объяснялись друг другу в любви», — считает эксперт.
Он добавил, что Зеленский на сегодняшний день больше всего нуждается в финансировании, поэтому другие вопросы он не обсуждает. При этом закрытый формат чата Гусев объяснил тем, что туда просто никого не пускали.