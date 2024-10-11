США открыли огонь по союзным силам сирийской армии в провинции Дейр-эз-Зор

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Американские военнослужащие нанесли артиллерийские удары по союзным силам сирийской армии на севере провинции Дейр-эз-Зор, сообщил РИА Новости сирийский полевой источник.
«Огонь был открыт четыре раза по позициям союзных сирийской армии сил в районах Хувейджа Сакр и Марийи, на северной окраине города Дейр-эз-Зор», — заявил источник.По его словам, после атаки американские армейские вертолеты усилили патрулирование вокруг военной базы США на газовом месторождении Конико, которое ранее регулярно подвергалось ракетным ударам со стороны ополчения.
Официальных комментариев от американской стороны пока не поступало.
Ранее сообщалось, что армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ударила по объекту миротворцев ООН в Ливане (UNIFIL), передает Al Jazeera, ссылаясь на источники. По информации журналистских источников, Израиль атаковал три миротворческие позиции в Южном Ливане, два человека отделались легкими ранениями.
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Елена Перлова