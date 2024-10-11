Находящихся в Иране россиян призвали строго соблюдать меры безопасности

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Посольство Российской Федерации в Иране призвало российских граждан соблюдать меры безопасности на фоне возможного обострения ситуации, вызванного угрозой ударов Израиля по иранским объектам.
«В связи с напряженной обстановкой вокруг Ирана, россиянам настоятельно рекомендуется строго следовать мерам безопасности и отслеживать сообщения посольства», — заявили в дипмиссии.Эти меры предосторожности введены на фоне ухудшения международной ситуации и угрозы ответного удара со стороны Израиля. Россиян, находящихся в Иране, просят быть особо внимательными и осторожными в ближайшие дни.
Ранее сообщалось, что Тегеран заявил о готовности нанести удары по союзникам США на Ближнем Востоке и в Персидском заливе, если их территории или воздушное пространство будут использованы для атак на Иран. По данным СМИ, Иран отправил соответствующие предупреждения Иордании, ОАЭ, Саудовской Аравии и Катару.
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Елена Перлова