Иран планирует вторую волну ракетных ударов по Израилю

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Около 80% ракет Ирана поразили цели в Израиле в ходе первой волны ударов. В ближайшее время планируется вторая волна ракетных ударов по Израилю. Об этом сообщило вечером 1 октября иранское информагентство Fars.
«Более 80% ракет КСИР назначенные цели в Израиле», — передают сообщение Корпус стражей исламской революции государственные СМИ Ирана.Военный корпус сообщает, что Иран уже готов ко второй волне атаки по Израилю. По сообщению агентства система ПВО ЦАХАЛ «Железный щит» не смогла противостоять иранским ракетам.
«Израиль напуган мощью разведывательного и оперативного потенциала исламской республики», — сообщает КСИР.При этом правительство Израиля официально сообщила, что армия «решительно отреагирует» на иранское нападение. Ранее КСИР пригрозили Иерусалиму новым сокрушительным ударом в случае ответной реакции на действия Ирана. В США уже назвали происходящее полномасштабной войной.
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Лия Мурадьян