Последствия обстрела Израиля попали на видео
Иран атаковал территорию Израиля ракетами с кассетными боеприпасами. В результате минимум двое человек погибли, передает Телеграм-канал SHOT.
Удар пришелся по городу Рамат-Ган. Помимо жертв, несколько пострадавших с различными травмами госпитализировали в тяжелом состоянии. В Тель-Авиве десятки жилых домов получили повреждения, полностью разрушена железнодорожная станция Савидор.
На местах происшествий работают спасательные службы. Поиски пострадавших и оценка масштабов ущерба продолжается.
28 февраля США и Израиль нанесли серию ударов по Ирану, что привело к разрушениям и жертвам. В ответ Тегеран атаковал израильскую территорию и военные американские объекты на Ближнем Востоке.
