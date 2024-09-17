Иран сделал важное заявление об отношениях с Россией

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Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что отношения Тегераны и Москвы будут постоянно и непрерывно развиваться. С такими словами он выступил на встрече с секретарем Совбеза РФ Сергеем Шойгу. По его мнению, таким образом обеим странам удастся уменьшить санкционное давление Запада.
«Отношения между Тегераном и Москвой будут развиваться на постоянной и непрерывной основе <…> 14-е правительство будет работать над развитием сотрудничества и принимать меры по повышению уровня отношений между двумя странами», — отметил Пезешкиан.Он также добавил, что надеется на плодотворную работу с Россией и в рамках БРИКС и ШОС.
Ранее, 6 сентября, американский телеканал CNN заявил, что Иран якобы передал России баллистические ракеты малой дальности для использования в зоне боевых действий на Украине. Однако вскоре Тегеран опроверг эту информацию, объявив, что не поставлял России оружие для использования в ходе СВО на Украине.
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Данил Пономарев