США могут разрешить ВСУ бить по России из-за передачи иранских ракет Москве

Фото: iStock/rarrarorro
Позиция Вашингтона относительно дальнобойных ударов ВСУ по территории России изменилась из-за поставок Ираном баллистических ракет. Об этом пишет Bloomberg.
Издание привело слова госсекретаря США Энтони Блинкена, который ранее подтвердил информацию о том, что Иран действительно передал России партию ракет Fath-360. По его словам, теперь Вашингтон и Лондон рассмотрят и выслушают просьбу Украины снять ограничения.
Таким образом, издание предполагает, что США могут все-таки разрешить Киеву наносить удары по территориям РФ западными ракетами, а причиной для этого могут назвать поставки иранских ракет России.
При этом официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани заявил, что Тегеран не поставлял России оружие для использования в ходе СВО на Украине. Он подчеркнул, что иранские власти категорически отвергают заявления о поставках оружия одной из сторон украинского конфликта.
Читайте также:
Песков прокомментировал информацию о передаче Ираном ракет в РФ
В Иране высказались о поставках оружия сторонам украинского конфликта
СМИ: Блинккен прибудет в Киев, чтобы разрешить Украине бить по России ракетами ATACMS
Таким образом, издание предполагает, что США могут все-таки разрешить Киеву наносить удары по территориям РФ западными ракетами, а причиной для этого могут назвать поставки иранских ракет России.
При этом официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани заявил, что Тегеран не поставлял России оружие для использования в ходе СВО на Украине. Он подчеркнул, что иранские власти категорически отвергают заявления о поставках оружия одной из сторон украинского конфликта.
Читайте также:
Песков прокомментировал информацию о передаче Ираном ракет в РФ
В Иране высказались о поставках оружия сторонам украинского конфликта
СМИ: Блинккен прибудет в Киев, чтобы разрешить Украине бить по России ракетами ATACMS
Элина Позднякова