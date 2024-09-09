В Иране опровергли заявления о поставках оружия России

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Тегеран не поставлял России оружие для использования в ходе СВО на Украине. С таким заявлением выступил официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани, слова которого приводит агентство Fars.
Он подчеркнул, что иранские власти категорически отвергают заявления о поставках оружия одной из сторон украинского конфликта.
По словам Канаани, те, кто обвиняет Тегеран в доставке вооружения сторонам конфликта, сами занимаются крупными поставками оружия Украине и дестабилизируют страну.
Ранее, 6 сентября, американский телеканал CNN заявил, что Иран якобы передал России баллистические ракеты малой дальности для использования в зоне боевых действий на Украине.
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По словам Канаани, те, кто обвиняет Тегеран в доставке вооружения сторонам конфликта, сами занимаются крупными поставками оружия Украине и дестабилизируют страну.
Ранее, 6 сентября, американский телеканал CNN заявил, что Иран якобы передал России баллистические ракеты малой дальности для использования в зоне боевых действий на Украине.
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Анастасия Чинкова