Иран сообщил о запуске ста баллистических ракет по Израилю
Иран объявил о запуске ста баллистических ракет по Израилю, сообщил Телеграм-канал Baza.
Отмечалось, что из-за атаки Ирана представителю ЦАХАЛа Эфи Дефрину пришлось прервать брифинг. Во время него он говорил, что Израиль способен себя защитить, однако Дефрин был вынужден сделать паузу в заявлении после объявления по громкоговорителю в здании.
Населению Израиля сказали как можно быстрее укрыться в защищенном помещении и оставаться там до получения дальнейших указаний.
По данным агентства IRNA, Иран уже запустил вторую волну ракет по территории Израиля — они еще не достигли целей.
Напомним, что минувшей ночью Израиль приступил к реализации широкомасштабной операции под названием «Восходящей лев», в рамках которой наносятся удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана.
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