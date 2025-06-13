Путин провел телефонные разговоры с Пезешкианом и Нетаньяху

13 июня 2025, 21:09

Владимир Путин (Фото: www.kremlin.ru)

Москва поддерживала усилия по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы мирным путем. Об этом заявила пресс-служба Кремля по итогам разговора президента России Владимира Путина с лидером Ирана Масудом Пезешкианом и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.







«Российская сторона всемерно поддерживала усилия по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы мирным путем», — отмечалось в заявлении.

«В разговоре с Премьер-министром Израиля Президентом России была акцентирована важность возврата к переговорному процессу», — говорилось в сообщении Кремля.