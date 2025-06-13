Путин провел телефонные разговоры с Пезешкианом и Нетаньяху
Москва поддерживала усилия по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы мирным путем. Об этом заявила пресс-служба Кремля по итогам разговора президента России Владимира Путина с лидером Ирана Масудом Пезешкианом и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.
«Российская сторона всемерно поддерживала усилия по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы мирным путем», — отмечалось в заявлении.
В Кремле обратили внимание, что Россия выдвинула конкретные инициативы, которые направлены на нахождение взаимоприемлемых договоренностей.
Москва и дальше будет способствовать урегулированию конфликта между Ираном и Израилем, подчеркивалось в сообщении пресс-службы Кремля.
«В разговоре с Премьер-министром Израиля Президентом России была акцентирована важность возврата к переговорному процессу», — говорилось в сообщении Кремля.
Ранее сообщалось, что военная операция Израиля против Ирана планировалась еще с ноября 2024 года и изначально ее хотели провести в конце апреля.