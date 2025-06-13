Появилось видео, как опустело воздушное пространство над Ираном
Появились кадры, как опустело воздушное пространство над Ближним Востоком
Как информирует Baza, Иранская сторона временно прекратила выполнение всех внутренних и международных авиасообщений.
Ранее сообщалось, что по словам Нетаньяху, был нанесен удар, поразивший «в сердце иранской программы ядерного обогащения».
Информация о нанесении ударов израильскими военными по целям на территории Ирана появилась 13 июня. Сообщается, что операция, получила название «Ам КеЛави», написал ТАСС.
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