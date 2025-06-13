Нетаньяху заявил, что операция Израиля против Ирана готовилась полгода
Военная операция Израиля против Ирана планировалась ещё с ноября 2024 года и изначально была запланирована на конец апреля. Об этом сообщил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху, слова которого приводит ТАСС.
Политик уточнил, что дал соответствующий приказ руководству ещё полгода назад, 24 ноября. На опубликованном канцелярией главы правительства видео Нетаньяху продемонстрировал документ на листе формата А4. По его словам, это приказ «о фактической ликвидации иранской ядерной программы».
Нетаньяху добавил, что решение о подготовке операции было принято после ликвидации израильскими войсками руководства шиитской партии «Хезболлах» во главе с её генсеком Хасаном Насраллой в Ливане в сентябре прошлого года.
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