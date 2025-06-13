Нетаньяху заявил, что операция Израиля против Ирана готовилась полгода

13 июня 2025, 19:06

Биньямин Нетаньяху (фото: kremlin.ru)

Военная операция Израиля против Ирана планировалась ещё с ноября 2024 года и изначально была запланирована на конец апреля. Об этом сообщил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху, слова которого приводит ТАСС.