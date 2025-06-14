Иран ударил баллистической ракетой по ядерному объекту в Тель-Авиве

Фото: iStock/bpawesome

Иран выпустил баллистическую ракету по ядерному исследовательскому центру в Тель-Авиве. Об этом сообщает издание Al Mayadeen.



«Иранская ракета поразила ядерный исследовательский центр в Тель-Авиве», — говорится в сообщении.

Ранее СМИ писали о пяти пострадавших в результате иранского обстрела. К тому же стало известно о гибели одной женщины из-за полученных тяжелых ранений. По информации Ynet, жительница пострадала при ударе ракеты по жилому зданию в Гуш-Дане, что находится в центре Израиля. На данный момент количество пострадавших от обстрела превысило 40 человек.
Иван Мусатов

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