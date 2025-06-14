Иран ударил баллистической ракетой по ядерному объекту в Тель-Авиве
Иран выпустил баллистическую ракету по ядерному исследовательскому центру в Тель-Авиве. Об этом сообщает издание Al Mayadeen.
«Иранская ракета поразила ядерный исследовательский центр в Тель-Авиве», — говорится в сообщении.
Ранее СМИ писали о пяти пострадавших в результате иранского обстрела. К тому же стало известно о гибели одной женщины из-за полученных тяжелых ранений. По информации Ynet, жительница пострадала при ударе ракеты по жилому зданию в Гуш-Дане, что находится в центре Израиля. На данный момент количество пострадавших от обстрела превысило 40 человек.