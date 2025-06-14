Нетаньяху обратился к гражданам Ирана с призывом восстать против правительства
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обратился к гражданам Ирана и призвал их восстать против собственного правительства. Обращение политика опубликовал американский канал NBC.
«Цель операции Израиля — устранить ядерную и ракетную угрозу. Двигаясь к достижению нашей цели, мы также расчищаем вам путь, чтобы вы добились свободы. Настало время вам объединиться под одним флагом и сразиться за свою свободу со злым и репрессивным режимом», — заявил израильский премьер.
В своем обращении Нетаньяху обратил внимание и на историческую близость народов Израиля и Ирана. В данном контексте он упомянул времена персидского царя Кира Великого, когда народы стран являлись друзьями.