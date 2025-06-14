Симоньян: конфликт между Израилем и Ираном закончится ядерным ультиматумом
Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян заявила, что конфликт между Израилем и Ираном должен закончиться ядерным ультиматумом. Об этом она написала в своем telegram-канале.
«Все это закончится ядерным ультиматумом. Причем и у нас, и у них. У них, впрочем, пока что с большей вероятностью», — заявила Симоньян.
Напомним, что в ночь на 13 июня израильская армия нанесла удары по ядерным объектам Ирана. Стало известно об утечке радиации на одном из объектов. Постпред Ирана при ООН Амир Саид Иравани заявил, что подобные действия грозят катастрофическими радиологическими последствиями.