Симоньян: конфликт между Израилем и Ираном закончится ядерным ультиматумом

14 июня 2025, 00:49

Маргарита Симоньян (Фото: РИА Новости/Анатолий Медведь)

Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян заявила, что конфликт между Израилем и Ираном должен закончиться ядерным ультиматумом. Об этом она написала в своем telegram-канале.







«Все это закончится ядерным ультиматумом. Причем и у нас, и у них. У них, впрочем, пока что с большей вероятностью», — заявила Симоньян.