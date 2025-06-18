Иран установил полный контроль над воздушным пространством Израиля

18 июня 2025, 07:09

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Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана заявил, что в результате недавней ракетной атаки страна установила полный контроль над воздушным пространством Израиля. Это заявление было сделано после серии ракетных обстрелов, которые Иран провел в ответ на израильскую операцию «Восходящий лев», нацеленную на военные и ядерные объекты в Иране. Об этом информирует госагентство IRNA.







«Сегодняшняя ракетная атака показала, что мы получили полный контроль над небом оккупированных территорий и что ее жители совершенно беззащитны перед иранскими ракетными атаками», — говорится в заявлении.