Иран установил полный контроль над воздушным пространством Израиля
Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана заявил, что в результате недавней ракетной атаки страна установила полный контроль над воздушным пространством Израиля. Это заявление было сделано после серии ракетных обстрелов, которые Иран провел в ответ на израильскую операцию «Восходящий лев», нацеленную на военные и ядерные объекты в Иране. Об этом информирует госагентство IRNA.
«Сегодняшняя ракетная атака показала, что мы получили полный контроль над небом оккупированных территорий и что ее жители совершенно беззащитны перед иранскими ракетными атаками», — говорится в заявлении.
В ночь на 13 июня израильская система оповещения о ракетных обстрелах зафиксировала тревогу в десятках городов и населенных пунктов по всей центральной части страны. Обострение конфликта между Ираном и Израилем стало следствием широкомасштабной операции ЦАХАЛа, в ходе которой были атакованы ключевые военные цели и ядерные объекты, включая Натанз, Фордо и Исфахан. Удары привели к гибели высокопоставленных иранских военных, включая главу Генштаба ВС республики и командующего КСИР.
В ответ на израильские действия Иран инициировал операцию «Правдивое обещание — 3», направленную на атаку военных целей противника. Оба государства продолжают обмениваться ударами, и по сообщениям СМИ, количество жертв с обеих сторон продолжает расти.