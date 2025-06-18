ЦАХАЛ: ВВС Израиля наносят серию ударов по целям в Тегеране
Израильские ВВС наносят серию ударов по целям в иранской столице Тегеране. Об этом сообщает армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).
«ВВС в данный момент наносят серию ударов в районе Тегерана», — передает оборонное ведомство в своем telegram-канале.
На фоне этого агентство NourNews сообщило о взрыве в пригороде столицы Ирана.
На данный момент известно об ударах Ирана по израильской столице Тель-Авиву. Там система ПВО отражает атаку противника.
К тому же известно, что американские войска могут вступить в конфликт между Ираном и Израилем уже этой ночью.