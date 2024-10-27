Иран узнал о возможном ударе Израиля накануне атаки

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Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что Тегеран был проинформирован о возможном нападении Израиля накануне, сообщает информационное агентство Jamalan.
«Мы получили знаки о возможной атаке вечером накануне, что обусловило нашу уверенность, и непрерывно обменивались сведениями и новостями с нашими друзьями в военном секторе», – заявил министр.
Он добавил, что Иран готовился отразить нападение, как только получил соответствующую информацию.
Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по Ирану в ответ на ракетную атаку 1 октября. Иранские власти приказали своим вооруженным силам готовиться к войне в случае ответной атаки Израиля.
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Александр Климов