Израиль пригрозил Ирану расплатой за будущие угрозы и вред

Бывший кандидат в президенты Литвы Эдуардас Вайткус осудил распространяющиеся в стране призывы к войне с Россией. Об этом он заявил в эфире рутуб-канала Вальдман-LINE. По его словам, только предатели Литвы могут призывать к столкновению с Россией.