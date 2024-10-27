Израиль пригрозил Ирану расплатой за будущие угрозы и вред

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Иран ждет расплата за попытки угрожать и вредить Израилю, заявил постпред еврейского государства при ООН Дани Данон. Таким образом он отреагировал на требование Тегерана провести срочное заседание Совбеза ООН после израильского авиаудара.
«Ирану нельзя позволить и дальше прятаться за своими прокси, и пока он продолжает угрожать и пытаться навредить нам, он будет расплачиваться», — написал Данон.По словам постпреда, Израиль не изменит своей политики и будет защищать своих граждан всеми доступными ему средствами. При этом заявление Ирана о том, что израильский авиаудар нарушает международное право, он назвал нелепым.
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