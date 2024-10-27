Стала известна цель израильского авиаудара по Ирану

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Израиль в результате авиаудара в ночь с 25 на 26 октября уничтожил системы ПВО вокруг главных энергообъектов Ирана. Об этом сообщает американская газета The New York Times (NYT) со ссылкой на иранские и израильские источники. По их словам, уничтожение комплексов противоракетной обороны вызвало серьезное беспокойство Тегерана.
Собеседники газеты отметили, что израильский авиаудар поразил комплексы ПВО у нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов, газового месторождения и порта на юге Ирана. При этом Тегеран сам подтверждал, что от обстрела погибли четверо военных, служащих на объектах ПВО.
Издание также передает слова источников в Иране, которые говорят о тревоге в руководстве страны из-за результатов израильской атаки, так как критически важные энергетические и экономические центры оказались беззащитны для авиаударов Израиля в будущем.
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Издание также передает слова источников в Иране, которые говорят о тревоге в руководстве страны из-за результатов израильской атаки, так как критически важные энергетические и экономические центры оказались беззащитны для авиаударов Израиля в будущем.
«Израиль посылает нам четкий сигнал. Это может иметь очень серьезные экономические последствия для Ирана, и теперь, когда мы понимаем ставки, нам нужно действовать мудро и не продолжать напряженность», — приводят заявление эксперта по нефтегазовой промышленности Ирана и члена Ирано-иракской торговой палаты Хамида Хоссейни.Читайте также:
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Данил Пономарев