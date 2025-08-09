Иран высказался о создании торгового коридора через Армению

09 августа 2025, 19:05

Велаяти: Иран против торгового коридора через Армению

Фото: istockphoto/Rainer Puster

Иран решительно против создания коридора из основной части Азербайджана в Нахичевань через территорию Армении, заявил советник верховного лидера ИРИ по международным делам Али Акбар Велаяти в интервью агентству Tasnim.