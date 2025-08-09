Иран высказался о создании торгового коридора через Армению
Иран решительно против создания коридора из основной части Азербайджана в Нахичевань через территорию Армении, заявил советник верховного лидера ИРИ по международным делам Али Акбар Велаяти в интервью агентству Tasnim.
По его словам, Тегеран всеми возможными средствами будет препятствовать реализации этого проекта, так как его воплощение, говорит Велаяти, поставит под угрозу безопасность Южного Кавказа. Велаяти добавил, что Иран будет действовать в интересах безопасности региона как совместно с Россией, так и самостоятельно, и выразил уверенность, что Москва солидарна с точкой зрения о недопустимости передачи Зангезурского коридора под управление США, которая, по его словам, преследует цель ослабить ирано-российское сотрудничество.
Он также отметил, что для связи с Нахичеванью Азербайджан может использовать территорию Ирана. Член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько предупредил, что территориальные уступки Армении способны спровоцировать новый серьёзный конфликт в регионе.
По его мнению, создание Сюникского коридора отрежет Армению и Россию от Ирана, что приведёт к переформатированию Южного Кавказа и может в дальнейшем вызвать серьёзные столкновения на этой территории.
