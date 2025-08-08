Axios: Армения отдаст США Зангезурский коридор
В рамках соглашения между Арменией и Азербайджаном Зангезурский коридор перейдет США. Об этом сообщает портал Axios.
По информации издания, коридор будет носить название «Международный путь мира и процветания Трампа». Там будут применяться армянские законы, при этом он будет сдан в аренду консорциуму для инфраструктурных и развивающих работ.
Взамен Трамп пообещал премьер-министру Армении Николу Пашиняну защиту от возможных атак Азербайджана и наличие сильного партнера. Как раньше писал испанский портал Periodista Digital, Пашинян может отдать Трампу и регион «Сюник».
Как стало известно, подписание меморандума о перемирии с Азербайджаном грозит Николу Пашиняну обвинением в предательстве.
Читайте также: