В России оценили встречу лидеров Азербайджана и Армении в США
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова положительно оценила встречу лидеров Армении и Азербайджана в Вашингтоне, но подчеркнула, что участие внешних игроков не должно осложнять процесс урегулирования.
По её словам, Россия последовательно поддерживает любые шаги, способствующие достижению региональной безопасности, и надеется, что встреча при посредничестве США поможет продвижению мирной повестки.
Захарова отметила, что оптимальный формат решения проблем Южного Кавказа — это поиск и внедрение решений, выработанных самими странами региона при поддержке соседей: России, Ирана и Турции. Включение внерегиональных акторов, по её мнению, должно способствовать укреплению мира и не порождать новых трудностей или разделительных линий; при этом следовало бы избегать негативного опыта западного участия в урегулировании конфликтов в других регионах.
Москва дополнительно изучит заявления Вашингтона о разблокировке региональных коммуникаций, напомнила Захарова, отметив, что по этому направлению остаются в силе действующие трехсторонние договорённости с участием России, из которых никто не выходил. Также важно учитывать членство Армении в едином таможенном пространстве ЕАЭС, в том числе при организации транзитных перевозок через её территорию. В завершение Захарова сказала о том, что ключевым для установления прочного мира между Баку и Ереваном станет подписание и вступление в силу соглашения о мире и установлении межгосударственных отношений, которое должно вписываться в региональный контекст и опираться на баланс интересов и уважение приоритетов сторон и соседних государств.
