В России оценили встречу лидеров Азербайджана и Армении в США

09 августа 2025, 17:45

Мария Захарова: встрече Азербайджана и Армении можно дать положительную оценку

Мария Захарова (Фото: mid.ru)

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова положительно оценила встречу лидеров Армении и Азербайджана в Вашингтоне, но подчеркнула, что участие внешних игроков не должно осложнять процесс урегулирования.