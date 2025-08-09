Пашинян допустил вложение российских средств в ж/д между Арменией и Азербайджаном

09 августа 2025, 15:36

Пашинян допустил участие РФ в реконструкции ж/д между Арменией и Азербайджаном

Никол Пашинян (фото: kremlin.ru)

Премьер-министр Армении Никол Пашинян допустил возможность российских инвестиций в реконструкцию железной дороги, связывающей Армению и Азербайджан. Об этом он заявил в контексте реализации проекта «Маршрут Трампа во имя мира и процветания», который пройдет через армянскую территорию до азербайджанского эксклава, сообщает «Евразия Daily».