Пашинян допустил вложение российских средств в ж/д между Арменией и Азербайджаном

Никол Пашинян (фото: kremlin.ru)

Премьер-министр Армении Никол Пашинян допустил возможность российских инвестиций в реконструкцию железной дороги, связывающей Армению и Азербайджан. Об этом он заявил в контексте реализации проекта «Маршрут Трампа во имя мира и процветания», который пройдет через армянскую территорию до азербайджанского эксклава, сообщает «Евразия Daily».



Политик отметил, что в настоящее время железные дороги Армении находятся под управлением российской стороны. В связи с этим он предположил, что у России возникнет интерес вложить средства в восстановление этого железнодорожного участка.

Также премьер-министр напомнил, что в Армении ведется строительство автомобильной дороги в рамках проекта «Север – Юг» при участии компании из Ирана.

Позже Пашинян сообщил, что между Арменией и Азербайджаном установлено мирное соглашение, подтвержденное подписанием документов в Вашингтоне.

Анастасия Чинкова

