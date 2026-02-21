Пожар в частном доме Подмосковья унес жизни двух человек
Мужчина и женщина погибли при пожаре в частном доме в деревне Становое Раменского муниципального округа.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Московской области, предварительной причиной возгорания стало нарушение правил эксплуатации электрооборудования. По данным ведомства, трагедия произошла в субботу утром в одноэтажном жилом доме.
Прибывшие на место спасатели выяснили, что здание горит изнутри по всей площади. Распространению огня, уточнили в министерстве, способствовали позднее обнаружение горения и несвоевременное сообщение о нём.
Звенья газодымозащитной службы обнаружили в доме тела. Окончательные причины случившегося устанавливают специалисты.
