Пожар в частном доме Подмосковья унес жизни двух человек

Пожар в частном доме Подмосковья унес жизни мужчины и женщины
Фото: istockphoto/Bilanol

Мужчина и женщина погибли при пожаре в частном доме в деревне Становое Раменского муниципального округа.



Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Московской области, предварительной причиной возгорания стало нарушение правил эксплуатации электрооборудования. По данным ведомства, трагедия произошла в субботу утром в одноэтажном жилом доме.

Прибывшие на место спасатели выяснили, что здание горит изнутри по всей площади. Распространению огня, уточнили в министерстве, способствовали позднее обнаружение горения и несвоевременное сообщение о нём.

Звенья газодымозащитной службы обнаружили в доме тела. Окончательные причины случившегося устанавливают специалисты.

