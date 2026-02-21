Honda вылетела на обочину и снесла двух подростков в Севастополе
В пригороде Севастополя водитель иномарки сбил двух подростков, находившихся на обочине. Один из них, 14-летний юноша, погиб на месте до приезда скорой помощи, второй — 18-летний — получил травмы. Его госпитализировали. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе регионального УМВД.
По предварительным данным Госавтоинспекции, ДТП произошло около 18:00 мск на автодороге Ялта-Севастополь (Лабораторное шоссе). За рулем Honda находился 35-летний мужчина. Он двигался с небезопасной скоростью, выехал на обочину и наехал на двух молодых людей, стоявших рядом с мопедом.
В полиции уточнили, что признаков опьянения у водителя не выявили. На месте работает следственно-оперативная группа.
Обстоятельства аварии устанавливаются.
