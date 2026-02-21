Honda вылетела на обочину и снесла двух подростков в Севастополе

21 февраля 2026, 21:45

Honda вылетела на обочину и снесла двух подростков в пригороде Севастополя

Фото: istockphoto/GummyBone

В пригороде Севастополя водитель иномарки сбил двух подростков, находившихся на обочине. Один из них, 14-летний юноша, погиб на месте до приезда скорой помощи, второй — 18-летний — получил травмы. Его госпитализировали. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе регионального УМВД.