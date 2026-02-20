Раскрыты планы Трампа на Россию
Глава AmCham Эйджи: Трамп хочет хороших отношений с Россией
Президент США Дональд Трамп хочет хороших отношений с Россией. Об этом заявил глава Американской торговой палаты Роберт Эйджи на полях Международного форума в рамках Недели российского бизнеса, проводимой РСПП.
По его словам, которые передает РИА Новости, он обсуждал этот вопрос с людьми из окружения американского лидера, которые подтвердили, что тот действительно стремится наладить диалог с РФ.
«Трамп хочет хорошие отношения с Россией, он хочет мировое соглашение», — сказал Эйджи.Он также отметил, что Трамп, придя к власти, надеялся, что сможет добиться желаемого намного быстрее после нескольких встреч в Кремле. Однако сейчас глава Белого дома понимает, что все не так просто, но не отказывается от этой идеи.