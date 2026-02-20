Раскрыты планы Трампа на Россию

20 февраля 2026, 15:53

Глава AmCham Эйджи: Трамп хочет хороших отношений с Россией

Дональд Трамп и Владимир Путин (Фото: whitehouse.gov)

Президент США Дональд Трамп хочет хороших отношений с Россией. Об этом заявил глава Американской торговой палаты Роберт Эйджи на полях Международного форума в рамках Недели российского бизнеса, проводимой РСПП.





По его словам, которые передает РИА Новости, он обсуждал этот вопрос с людьми из окружения американского лидера, которые подтвердили, что тот действительно стремится наладить диалог с РФ.

«Трамп хочет хорошие отношения с Россией, он хочет мировое соглашение», — сказал Эйджи.