Раскрыты планы Трампа на Россию

Глава AmCham Эйджи: Трамп хочет хороших отношений с Россией
Дональд Трамп и Владимир Путин (Фото: whitehouse.gov)

Президент США Дональд Трамп хочет хороших отношений с Россией. Об этом заявил глава Американской торговой палаты Роберт Эйджи на полях Международного форума в рамках Недели российского бизнеса, проводимой РСПП.



По его словам, которые передает РИА Новости, он обсуждал этот вопрос с людьми из окружения американского лидера, которые подтвердили, что тот действительно стремится наладить диалог с РФ.

«Трамп хочет хорошие отношения с Россией, он хочет мировое соглашение», — сказал Эйджи.
Он также отметил, что Трамп, придя к власти, надеялся, что сможет добиться желаемого намного быстрее после нескольких встреч в Кремле. Однако сейчас глава Белого дома понимает, что все не так просто, но не отказывается от этой идеи.
Лидия Пономарева

