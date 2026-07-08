Серия взрывов прогремела в Иране
ВС США заявили о нанесении ударов по целям в Иране
Американские военные атаковали цели на территории Ирана, в нескольких городах прогремели взрывы. Об этом сообщило Центральное командование ВС США.
По данным ведомства, такая мера стала ответом на предполагаемые атаки со стороны Ирана. Речь идёт о нападениях на три коммерческих судна, следовавших через Ормузский пролив.
«Силы Центрального командования начали наносить серию мощных ударов по Ирану», — говорится в публикации командования в социальной сети X.Ранее Вашингтон заявлял о возможных последствиях для Исламской Республики после атаки на суда в Ормузском проливе. Согласно предварительной информации, повреждения получили танкеры, пытавшиеся пересечь опасный участок водной артерии без предварительного согласия с Тегераном.