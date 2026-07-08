Серия взрывов прогремела в Иране

08 июля 2026, 00:47

ВС США заявили о нанесении ударов по целям в Иране

Фото: istockphoto/GummyBone

Американские военные атаковали цели на территории Ирана, в нескольких городах прогремели взрывы. Об этом сообщило Центральное командование ВС США.





По данным ведомства, такая мера стала ответом на предполагаемые атаки со стороны Ирана. Речь идёт о нападениях на три коммерческих судна, следовавших через Ормузский пролив.



«Силы Центрального командования начали наносить серию мощных ударов по Ирану», — говорится в публикации командования в социальной сети X.